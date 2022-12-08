Посольство Марокко в Баку провело церемонию награждения конкурса "Марокко глазами азербайджанских молодых художников"

Посольство Марокко в Азербайджане провело церемонию награждения конкурса "Марокко глазами азербайджанских молодых художников".

Посольство Марокко в Азербайджане провело церемонию награждения конкурса "Марокко глазами азербайджанских молодых художников".

Как передает Report , церемония, а также организованная посольством концертная программа были приурочены к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

Конкурс был проведен среди участников трех возрастных категорий: 6-10, 10-14 и 14-18 лет. В нем приняли участие 500 художников, из них девять - заняли призовые места. Победителей выбирали как азербайджанские, так и марокканские художники.

Посол Марокко в Азербайджане Адиль Эмбарш отметил, что между двумя странами очень много общего. По его словам Марокко и Азербайджан привержены миру и толерантности, а также имеют древнюю культуру и историю.

Дипломат подчеркнул, что конкурс стартовал три месяца назад. Его цель - наладить связи между художниками двух стран.

"Азербайджан также поддержал команду Марокко во время игры против Испании. Это также показывает близость двух народов", - добавил А. Эмбарш.