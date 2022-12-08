О нас

Посольство Марокко в Баку провело церемонию награждения конкурса "Марокко глазами азербайджанских молодых художников"

Посольство Марокко в Баку провело церемонию награждения конкурса "Марокко глазами азербайджанских молодых художников" Посольство Марокко в Азербайджане провело церемонию награждения конкурса "Марокко глазами азербайджанских молодых художников".
Kультурная политика
8 декабря 2022 г. 21:21
Посольство Марокко в Баку провело церемонию награждения конкурса Марокко глазами азербайджанских молодых художников

Посольство Марокко в Азербайджане провело церемонию награждения конкурса "Марокко глазами азербайджанских молодых художников".

Как передает Report, церемония, а также организованная посольством концертная программа были приурочены к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

Конкурс был проведен среди участников трех возрастных категорий: 6-10, 10-14 и 14-18 лет. В нем приняли участие 500 художников, из них девять - заняли призовые места. Победителей выбирали как азербайджанские, так и марокканские художники.

Посол Марокко в Азербайджане Адиль Эмбарш отметил, что между двумя странами очень много общего. По его словам Марокко и Азербайджан привержены миру и толерантности, а также имеют древнюю культуру и историю.

Дипломат подчеркнул, что конкурс стартовал три месяца назад. Его цель - наладить связи между художниками двух стран.

"Азербайджан также поддержал команду Марокко во время игры против Испании. Это также показывает близость двух народов", - добавил А. Эмбарш.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
8 декабря 2022 г. 10:46
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
8 декабря 2022 г. 10:36
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
7 декабря 2022 г. 18:10
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
7 декабря 2022 г. 16:30
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
6 декабря 2022 г. 17:47
Учения Братский кулак, радующие друзей и огорчающие врагов
ФотоУчения "Братский кулак", радующие друзей и огорчающие врагов
6 декабря 2022 г. 13:21
Кристиан Файхтингер:Азеркосмос добился многого в продвижении страны на международном уровне
Кристиан Файхтингер:"Азеркосмос" добился многого в продвижении страны на международном уровне
6 декабря 2022 г. 11:02
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
5 декабря 2022 г. 16:28
Назначен новый пресс-секретарь SOCAR
Назначен новый пресс-секретарь SOCAR
2 декабря 2022 г. 20:12
Мамед Керимов: Эффективность местных стартапов возрастет после создания инфраструктуры в Карабахе
Мамед Керимов: Эффективность местных стартапов возрастет после создания инфраструктуры в Карабахе
2 декабря 2022 г. 11:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi