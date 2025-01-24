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Посольство КНР организовало мероприятие по случаю Китайского Нового Года

Посольство КНР организовало мероприятие по случаю Китайского Нового Года В Баку отметили Китайский Новый год, также известный как Праздник Весны.
Kультурная политика
24 января 2025 г. 14:59
Посольство КНР организовало мероприятие по случаю Китайского Нового Года

В Баку отметили Китайский Новый год, также известный как Праздник Весны.

Как сообщает Report, праздничное мероприятие, посвященное этому событию, организовано посольством КНР в Азербайджане.

Торжественное открытие началось с приветственной речи временного поверенного в делах Китая в Азербайджане Дин Тао.

В своем выступлении дипломат подчеркнул, что под руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента Азербайджана Ильхама Алиева китайско-азербайджанские отношения достигли беспрецедентного уровня.

Дин Тао отметил, что Китайский Новый год во многом напоминает празднование Новруза в Азербайджане, так как оба праздника уделяют особое внимание семейным ценностям и традициям.

"В новом году китайская сторона стремится углубить взаимовыгодное сотрудничество с Азербайджаном, активизировать межкультурный обмен и внести новый вклад в укрепление стратегического партнерства. 2025 год – это Год Змеи по китайскому лунному календарю. В культурах многих народов змея символизирует здоровье и мудрость, что отражено даже в эмблеме Всемирной организации здравоохранения. Уверен, что Год Змеи принесет нам больше возможностей и надежд", – отметил Дин Тао.

Мероприятие предоставило участникам возможность познакомиться с богатой культурой и традициями Китая. В программу вошли выступления артистов с национальными танцами и песнями, которые привлекли внимание зрителей своей яркостью и самобытностью.

В 2025 году Китайский новый год наступит 29 января.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Çinin Yeni ili münasibətilə tədbir təşkil edilib

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