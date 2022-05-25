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Посольство Индии проведет серию мероприятий в рамках Международного дня йоги

Посольство Индии проведет серию мероприятий в рамках Международного дня йоги В Азербайджане пройдет серия мероприятий в рамках 8-ого Международного дня йоги (IDY 2022), который отмечается 21 июня.
Kультурная политика
25 мая 2022 г. 11:43
Посольство Индии проведет серию мероприятий в рамках Международного дня йоги

В Азербайджане пройдет серия мероприятий в рамках 8-ого Международного дня йоги (IDY 2022), который отмечается 21 июня.

Как сообщает Report, по словам посла Индии в Азербайджане Бавитлунга Ванлалвавна, посольство в партнерстве с различными школами йоги проведет серию йога-мероприятий в знаковых местах Баку и его окрестностях, в том числе в Гобустане, Атешгяхе, Янардаге, Ичеришехере и на лужайке Центра Гейдара Алиева. В сотрудничестве с региональными молодежными центрами йога-мероприятия пройдут также в Сумгаите, Лянкяране и Губе.

Преподаватели йоги Канан Мамедов (Искусство жизни), Эльчин Гулиев (Школа классической йоги), Сабина Шахи (студия Йога Шахи), Ругия Ашрафли, Лала Ханджанова и Прити Уллас проведут йога-сессии для всех желающих.

Первые два занятия пройдут в посольстве 26 и 30 мая.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHindistan səfirliyi Beynəlxalq Yoqa Günü çərçivəsində silsilə tədbirlər keçirəcək
Версия на английском языке ФотоEmbassy of India announces events to mark the 8th International Day of Yoga

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