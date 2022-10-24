Посольства Азербайджана будут продвигать национальную кухню

Посольства Азербайджана за рубежом будут заниматься активным продвижением национальной кухни.

Посольства Азербайджана за рубежом будут заниматься активным продвижением национальной кухни.

Как сообщает Report, об этом директор Азербайджанского национального центра кулинарии Орхан Садыгов заявил во время выступления на Национальном кулинарном конгрессе.

"Будет открыт центр по продвижению и пропаганде национальной кухни. Хочу подчеркнуть, насколько важна национальная кулинария. В Азербайджане чувствуется гастрономическое присутствие турецкой кухни. Но знают ли наши блюда в Турции? Нет. Это наш приоритет", - заявил О. Садыгов.