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Посольства Азербайджана будут продвигать национальную кухню

Посольства Азербайджана будут продвигать национальную кухню Посольства Азербайджана за рубежом будут заниматься активным продвижением национальной кухни.
Kультурная политика
24 октября 2022 г. 11:44
Посольства Азербайджана будут продвигать национальную кухню

Посольства Азербайджана за рубежом будут заниматься активным продвижением национальной кухни.

Как сообщает Report, об этом директор Азербайджанского национального центра кулинарии Орхан Садыгов заявил во время выступления на Национальном кулинарном конгрессе.

"Будет открыт центр по продвижению и пропаганде национальной кухни. Хочу подчеркнуть, насколько важна национальная кулинария. В Азербайджане чувствуется гастрономическое присутствие турецкой кухни. Но знают ли наши блюда в Турции? Нет. Это наш приоритет", - заявил О. Садыгов.

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Версия на английском языке National cuisine to be promoted in Azerbaijani embassies
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan səfirliklərində milli mətbəx təbliğ ediləcək

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