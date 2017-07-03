Полад Бюльбюльоглу: Высоко оцениваю способность Азербайджана внести вклад в решение острых вызовов ЮНЕСКО

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ "Высоко оцениваю способность Азербайджана и себя как его представителя внести деятельный вклад в решение тех острых проблем и вызовов, относящихся к сфере компетенции ЮНЕСКО, с которыми мы сталкиваемся на глобальном уровне".

Как сообщает Report, об этом в интервью ТАСС заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, комментируя вопрос о том, как он оценивает свои шансы стать гендиректором ЮНЕСКО.

По его словам, за время руководства министерством культуры Азербайджана, а также во время работы в ТЮРКСОЙ, он "приобрёл ценный опыт кризисного менеджера, а также инициатора и воплотителя гуманитарных инициатив в условиях конфликтов". По его мнению, подобная совокупность опыта и навыков позволяют ему считать себя кандидатом, который может оказаться полезен для ЮНЕСКО.

"Ну, а шансы, они есть у всех достойных претендентов. Так что дождёмся выборов", - заявил Бюльбюльоглу.

Отвечая на вопрос, что надо изменить в структуре ЮНЕСКО, П. Бюльбюльоглу отметил, что основным вызовом, с которым должна справиться ЮНЕСКО, является повышение эффективности её деятельности в условиях дефицита финансирования. "Это весьма сложная и комплексная задача. Привнесение же в жизнь крупнейшей международной структуры, ответственной за образование, науку и культуру, избыточной политизации некоторых вопросов чрезвычайно осложняет решение этой задачи. Думаю, что прежде всего мы должны постараться в полной мере восстановить в ЮНЕСКО дух гуманитарной повестки дня, максимально отстранившись от политической полемики".

По его словам, вместе с тем, в своей деятельности ЮНЕСКО должна придерживаться приоритетов, заложенных в её мандате: "Важным является и использование потенциала авторитетных фигур, обладающих большим опытом и знаниями. Таким образом, совместными усилиями мы смогли бы прийти к общему сбалансированному видению и решительно приступить к реализации поставленных задач".

Напомним, в марте посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы стал кандидатом на пост генерального директора ЮНЕСКО. Выборы пройдут осенью этого года.