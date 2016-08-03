Посольство: На II Всемирные игры кочевников из Азербайджана прибудет представительная делегация

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ На II Всемирные игры кочевников, которые пройдут с 3 по 8 сентября в Кыргызстане, из Азербайджана прибудет представительная делегация. Об этом Report заявили в посольстве Азербайджана в Кыргызстане.

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева во II Международных играх кочевников из Азербайджана будет участвовать представительная делегация во главе с министром молодежи и спорта Азербайджана Азадом Рагимовым. Также ожидается приезд мастеров искусств Азербайджана для участия в художественной части данного мероприятия.

В посольстве отметили, что Всемирные игры кочевников начали проводиться в соответствии с резолюцией, принятой 16 августа 2013 года на Третьем Саммите глав совета сотрудничества тюркоязычных государств в городе Габала, Азербайджан. "Эти игры служат дальнейшему расширению и углублению сотрудничества и дружбы между тюркоязычными государствами", - заявили в дипмиссии.