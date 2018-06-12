Посольство Мексики приняло участие в детском фестивале "Культура народов мира" в Баку

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Международный центр детской дипломатии Лицея Европы в Баку организовал детский фестиваль "Культура народов мира", который состоялся сегодня в Международном центре мугама.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Мексики в Азербайджане, в рамках фестиваля школа представила мексиканский стенд, украшенный типичными элементами этой страны, изготовленными учениками школы. Среди них были гитаррон, кактус, маски катринов и доиспанских божеств, солнечный камень ацтекской культуры, сарапе, сомбреро и другие.

Позже в театральном зале программа продолжилась презентацией типичных танцев из стран-участниц. В случае Мексики некоторые из студентов представили танец культуры майя, посредством которого они показали богатство фольклорного танца региона. Чтобы спектакль был более эффективным, ученики средней школы надели типичные костюмы, принадлежащие юго-востоку Мексики.

Среди приглашенных на мероприятие были заместитель министра иностранных дел Араз Азимов, представители дипломатического корпуса в Азербайджане и др.