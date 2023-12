Посол США в Азербайджане поздравил празднующих по случаю Рождества

Новоназначенный посол США в Азербайджане Марк Либби поздравил празднующих по случаю Рождества.

Как передает Report, соответствующая публикация размещена на официальной странице посольства в соцсети "X".

"От имени посольства США в Баку я желаю веселого и мирного Рождества всем, кто празднует”, - говорится в публикации.