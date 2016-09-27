Посол США: В Азербайджане исторически почитались ценности мультикультурализма

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ "В Азербайджане исторически почитались ценности мультикультурализма. Мы ценим этот наш одинаковый подход".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол США в Азербайджане Роберт Секута на концерте, посвященном Месяцу испанского наследия.

Он отметил, что 55 млн. жителей Америки являются латиноамериканцами, которые внесли большой вклад в социальную, экономическую и культурную жизнь Америки. Посол добавил, что многие из них стали лауреатами престижных наград и занимают важные посты: "Мы считаем разнообразие нашим богатством".

В свою очередь, посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини сказал, что испанский язык объединяет страны Латинской Америки также, как и азербайджанский язык схож с турецким и объединяет эти страны. Он также отметил, что между мексиканцами и азербайджанцами есть схожести.

Далее состоялось выступление американской музыкальной группы "Матуто", исполняющей латиноамериканскую музыку.

Отметим, что концерт организован также при поддержке посольств Кубы и Мексики в Азербайджане.