Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Посол США в Азербайджане Роберт Секута посетил Гобустанский государственный исто­ри­ко-художественный заповедник. Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу посольства США, Р. Секута ознакомился с историческими объектами Гобустана, в том числе с наскальными изображениями на пещерах, которые являются одними из древнейших мест поселений региона.

В 2007 году культурный ландшафт наскальных рисунков Гобустана был включён в список памятников Мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

Отметим, что визит Р. Секуты в Гобустан является его первым визитом в регионы Азербайджана.