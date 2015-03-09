 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Посол США посетил Гобустанский государственный исто­ри­ко-ху­дожественный заповедник

    Роберт Секута ознакомился с историческими объектами Гобустана

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Посол США в Азербайджане Роберт Секута посетил Гобустанский государственный исто­ри­ко-художественный заповедник. Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу посольства США, Р. Секута ознакомился с историческими объектами Гобустана, в том числе с наскальными изображениями на пещерах, которые являются одними  из древнейших мест поселений региона.

    В 2007 году культурный ландшафт  наскальных рисунков Гобустана был включён в список памятников Мирового культурного наследия ЮНЕСКО. 

    Отметим, что визит Р. Секуты в Гобустан является его первым визитом в регионы Азербайджана. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi