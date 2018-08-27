Посол России принял участие в открытии фотовыставки "Курская дуга" в Баку - ФОТО

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ В Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) сегодня открылась фотовыставка "Курская дуга", приуроченная к 75-летию одной из крупнейших битв второй Мировой войны – сражению на Курской дуге, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу РИКЦ.

Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на открытии выставки подчеркнул, что на данный момент в мире есть немало попыток переписать историю.

"Победителей сделать проигравшими, а проигравших – победителями. Поэтому организация подобных выставок очень важна и полезна, причем для представителей самых разных поколений", - отметил дипломат.

В свою очередь глава представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов указал, что это была одна из самых масштабных военных операций, в которую было вовлечено около двух миллионов человек, шесть тысяч танков и четыре тысячи самолетов.

На фотовыставке были продемонстрированы архивные фотографии, сделанные фронтовыми корреспондентами, и материалы, переданные московским музеем Великой Отечественной войны.