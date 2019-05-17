Мексика и Азербайджан заинтересованы в активизации культурного сотрудничества

В рамках укрепления двусторонних отношений посол Мексики Родриго Лабардини встретился с министром культуры Азербайджана Абульфасом Гараевым.

Об этом Report сообщили в посольстве Мексики в Азербайджане.

На встрече стороны затронули различные аспекты сотрудничества в сфере культуры, проекты, реализованные в этой области. Также, говорилось о ряде предстоящих мероприятий в текущем году. Посол Лабардини выразил признательность за поддержку Министерства в организации различных мероприятий, проведенных диппредставительством. Дипломат также отметил, что подписанное в 2017-м году соглашение о сотрудничестве между правительствами Мексики и Азербайджана в сфере образования, науки, молодежи, культуры и спорта представляет собой важный инструмент для развития культурных связей и двусторонних отношений между двумя странами.

Помимо этого, была особо подчеркнута важность взаимных визитов с целью развития сотрудничества между культурными ведомствами. Возможность таких визитов возрастет в связи со скорым открытием прямого рейса Мехико-Стамбул, что внесет вклад в рост туристического потока между Мексикой и Азербайджаном.