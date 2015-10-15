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    Посол Мексики встретился с министром культуры и туризма Азербайджана

    На встрече обсуждены возможные пути для расширения двустороннего сотрудничества между странами

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини встретился с министром культуры и туризма Азербайджана Абульфазом Гараевым.

    Как сообщили Report в посольстве Мексики в Азербайджане, на встрече были обсуждены возможные пути для расширения двустороннего сотрудничества между странами.

    А.Гараев отметил, что посещение Мексики в 2010 году произвело на него глубокое впечатление. Собеседники, основываясь на деятельности послов двух стран, указали на необходимость развития новых путей сотрудничества, которое принесет пользу обеим сторонам.

    Было отмечено, что наличие воздушного сообщения между Баку и Мехико через такие города как Нью-Йорк, Франкфурт, Лондон, Париж, а в следующем году возможно и Стамбул, увеличат туристический поток между двумя странами, что, в свою очередь, будет способствовать большему культурному обмену и взаимному сближению.

    Обе стороны выразили свою уверенность в подписании соглашений между Мексикой и Азербайджаном в области культуры и туризма, что является главным инструментом для развития отношений в данной сфере.

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