Азербайджан и Мексика намерены развивать сотрудничество в сфере культуры

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини провел встречу с директором Международного центра мугама Мурадом Гусейновым.

Как сообщили Report в посольстве Мексики в Азербайджане, на встрече были затронуты различные аспекты и перспективы сотрудничества в сфере культуры.

Посол Лабардини отметил сходства между культурами наших народов, что в свою очередь, служит взаимному сближению. В этой связи он отметил, что национальная музыка двух народов – мугам и мариачи – занесены ЮНЕСКО в список культурного нематериального мирового наследия.

М.Гусейнов подчеркнул интерес азербайджанской публики к богатой культуре Мексики.

Стороны обменялись мнениями о возможной реализации совместных проектов и выразили свое желание касательно укрепления двустороннего сотрудничества.