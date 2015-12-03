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    Азербайджан и Мексика намерены развивать сотрудничество в сфере культуры

    Посол Мексики провел встречу с директором Международного центра мугама

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини провел встречу с директором Международного центра мугама Мурадом Гусейновым.

    Как сообщили Report в посольстве Мексики в Азербайджане, на встрече были затронуты различные аспекты и перспективы сотрудничества в сфере культуры.

    Посол Лабардини отметил сходства между культурами наших народов, что в свою очередь, служит взаимному сближению. В этой связи он отметил, что национальная музыка двух народов – мугам и мариачи – занесены ЮНЕСКО в список культурного нематериального мирового наследия.

    М.Гусейнов подчеркнул интерес азербайджанской публики к богатой культуре Мексики.

    Стороны обменялись мнениями о возможной реализации совместных проектов и выразили свое желание касательно укрепления двустороннего сотрудничества.

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