Посол Мексики посетил Азербайджанский государственный университет культуры и искусств

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини посетил Азербайджанский государственный университет культуры и искусств, где встретился с ректором Фарах Алиевой.

Как сообщили Report в посольстве Мексики в Азербайджане, вначале ректор проинформировала о данном вузе, возраст которого превышает 90 лет. Кроме того, ректор рассказала о структуре университета, его факультетах и предлагаемых специальностях.

Р.Лабардини, в свою очередь, рассказал о деятельности посольства, двусторонних отношениях и их динамике. В то же время, затронул культурные мероприятия, проводимые этим диппредставительством, и связанные с такими областями, как музыка, живопись, скульптура и др. В этой связи посол отметил выставку произведений выдающегося мексиканского художника Хорхе Марина, которая была открыта в октябре 2016-го года в Центре Гейдара Алиева и будет длиться до конца августа этого года.

Была подчеркнута возможность организации совместных проектов и мероприятий, которые послужат укреплению культурных связей между двумя народами. Помимо этого, стороны отметили вероятность сотрудничества между данным азербайджанским университетом и соответствующими мексиканскими высшими учебными заведениями.