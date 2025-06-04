Павел Радомский: Культура играет важную роль в международных отношениях

Посольство Польши в Баку организовало культурное мероприятие по случаю завершения председательства страны в Совете Европейского союза в первом полугодии 2025 года.

Посольство Польши в Баку организовало культурное мероприятие по случаю завершения председательства страны в Совете Европейского союза в первом полугодии 2025 года.

Как сообщает Report, на мероприятии с приветственной речью выступил глава польской дипмиссии в Азербайджане Павел Радомский.

В своей речи дипломат подвел итоги шестимесячного председательства Польши в ключевом институте Европейского союза.

"Несмотря на то что срок председательства был ограничен - с 1 января по 30 июня 2025 года, - Польша стремилась использовать каждую возможность для продвижения ключевых приоритетов ЕС. Главной задачей председательства была безопасность. Мы сделали все, чтобы поддержать наших украинских братьев, и будем продолжать оказывать им всестороннюю помощь и после завершения нашей миссии", - заявил он.

По словам дипломата, культура играет важную роль в международных отношениях и может служить эффективным инструментом народной дипломатии.

"Мы не случайно отмечаем в Баку завершение нашего председательства именно культурной программой. Искусство и музыка способны объединять людей, преодолевая границы и различия", - подчеркнул Павел Радомский.

Мероприятие продолжилось концертной программой, в рамках которой джазовые исполнители представили известные произведения как местных, так и зарубежных композиторов.