Посол Франции: Азербайджан обладает богатыми традициями в сфере моды и создания одежды

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ "Азербайджан обладает богатыми традициями в сфере моды и создания одежды, исторически Азербайджан известен своими работами из шелка. Проведение Azerbaijan Fashion Week в Баку позволит ознакомить зрителей как с работами азербайджанских дизайнеров, так и представителей мировой моды". Как сообщает Report, об этом заявила посол Франции в Азербайджане Аурелия Буше на пресс-конференции по случаю открытия Недели Моды в Азербайджане (Azerbaijan Fashion Week).

А. Буше подчеркнула, что в рамках Fashion Week в этом году в Баку свою коллекцию представит всемирно известный французский дизайнер Жан-Клод Житруа, который является изобретателем эластичной кожи и шьет наряды для таких мировых звезд, как Шерон Стоун, Моника Белуччи, Селин Дион, Бейонс, Леди Гага. Он также достиг успеха и в спортивной моде и шьет форму таким известным спортсменам, как Зинеддин Зидан, Михаэль Шумахер.

Посол Франции подчеркнула, что мир моды и наряды от кутюр давно стали процветающим бизнесом во Франции. Так, по ее словам, из Франции ежегодно экспортируются товары-люкс на сумму 7 млрд. евро, модный бизнес также дает большое количество рабочих мест. "Поэтому сферу моды можно назвать одной из сфер для диверсификации экономики", - отметила А. Буше.

Неделя моды в Азербайджане (Azerbaijan Fashion Week) в этом году проходит с 23 по 26 мая. В рамках мероприятия состоятся 20 показов из 6 стран, в том числе дизайнеров из Азербайджана, Казахстана, Грузии, Франции, Латвии.