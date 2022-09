Посол Франции: ЕС выделит 300 тыс. на культурное развитие Лянкярана

Европейский союз выделит 300 тысяч евро на финансирование культурного развития Лянкярана.

Как передает Report, об этом посол Франции в Азербайджане Закари Гросс написал на странице в Twitter.

"ЕС финансирует программу культурного развития Лянкярана в размере 300 тысяч евро. "Французский институт" гордится тем, что является одним из партнеров. Будут организованы театральные постановки, показ фильмов, музыка, выставки, сотрудничество с библиотеками и т.д", - говорится в публикации.