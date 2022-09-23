Посол Франции: ЕС выделит 300 тыс. на культурное развитие Лянкярана

Евросоюз выделит 300 тысяч евро на финансирование культурного развития Ленкарана.

Европейский союз выделит 300 тысяч евро на финансирование культурного развития Лянкярана.

Как передает Report, об этом посол Франции в Азербайджане Закари Гросс написал на странице в Twitter.

"ЕС финансирует программу культурного развития Лянкярана в размере 300 тысяч евро. "Французский институт" гордится тем, что является одним из партнеров. Будут организованы театральные постановки, показ фильмов, музыка, выставки, сотрудничество с библиотеками и т.д", - говорится в публикации.