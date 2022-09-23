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Посол Франции: ЕС выделит 300 тыс. на культурное развитие Лянкярана

Посол Франции: ЕС выделит 300 тыс. на культурное развитие Лянкярана Евросоюз выделит 300 тысяч евро на финансирование культурного развития Ленкарана.
Kультурная политика
23 сентября 2022 г. 17:36
Посол Франции: ЕС выделит 300 тыс. на культурное развитие Лянкярана

Европейский союз выделит 300 тысяч евро на финансирование культурного развития Лянкярана.

Как передает Report, об этом посол Франции в Азербайджане Закари Гросс написал на странице в Twitter.

"ЕС финансирует программу культурного развития Лянкярана в размере 300 тысяч евро. "Французский институт" гордится тем, что является одним из партнеров. Будут организованы театральные постановки, показ фильмов, музыка, выставки, сотрудничество с библиотеками и т.д", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Fransa səfiri: “Aİ Lənkəranın mədəni inkişafına 300 min avro ayıracaq”
Версия на английском языке French ambassador: EU to allocate 300,000 for cultural development of Lankaran

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