 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Посол ЕС: Мы хотим превратить Бакинский фестиваль толерантности IMAGINE в традицию

    Фестиваль продлится со 2 по 17-ое мая
    © Report

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ "Мы хотим превратить  фестиваль IMAGINE в традицию для будущих поколений, традицию- которая объединит с ЕС и другими странами под эгидой толерантности". Как передает Report , об этом заявил руководитель делегации ЕС в Азербайджане посол Кестутис Янскаускас на пресс-конференции в связи с открытием 2-ого Европейского фестиваля толерантности IMAGINE в Баку, приуроченного к 70-летию Конвенции по правам человека и 10-летию представительства ЕС в Азербайджане.

    Посол Польши в Азербайджане Марек Цалка также отметил важность проведения данного мероприятия: "Этот фестиваль будет способствовать распространению идей толерантности, а также развитию и укреплению отношений между Азербайджаном и странами ЕС".

    Фестиваль продлится со 2 по 17-ое мая. К фестивалю помимо стран ЕС, в этом году присоединились Бразилия, Коста Рика, Израиль, Молдова, США, Мексика и  др.

    В рамках фестиваля будут организованы музыкальные постановки, мастер-классы, выставки, а также показ фильмов на тему толерантности. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi