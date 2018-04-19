Посол ЕС: Мы хотим превратить Бакинский фестиваль толерантности IMAGINE в традицию

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Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ "Мы хотим превратить фестиваль IMAGINE в традицию для будущих поколений, традицию- которая объединит с ЕС и другими странами под эгидой толерантности". Как передает Report , об этом заявил руководитель делегации ЕС в Азербайджане посол Кестутис Янскаускас на пресс-конференции в связи с открытием 2-ого Европейского фестиваля толерантности IMAGINE в Баку, приуроченного к 70-летию Конвенции по правам человека и 10-летию представительства ЕС в Азербайджане.

Посол Польши в Азербайджане Марек Цалка также отметил важность проведения данного мероприятия: "Этот фестиваль будет способствовать распространению идей толерантности, а также развитию и укреплению отношений между Азербайджаном и странами ЕС".

Фестиваль продлится со 2 по 17-ое мая. К фестивалю помимо стран ЕС, в этом году присоединились Бразилия, Коста Рика, Израиль, Молдова, США, Мексика и др.

В рамках фестиваля будут организованы музыкальные постановки, мастер-классы, выставки, а также показ фильмов на тему толерантности.