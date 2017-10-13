Посол ЕС: Баку - лучшее место для организации фестиваля толерантности

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В Баку открылся первый фестиваль европейской толерантности IMAGINE Euro Tolerance.

Как сообщает Report, мероприятие организовано представительством Евросоюза в Азербайджане, посольствами стран-членов структуры, аккредитованными в Азербайджане.

Как заявил на открытии фестиваля глава представительства ЕС в Азербайджане посол Кестудис Янкаускас, целью мероприятия является продемонстрировать толерантность в различных жанрах искусства - кино, музыке, танце и др. Посол отметил, что фестиваль посвящен 60-летию Римского соглашения и Баку - лучшее место для проведения такого рода мероприятия.

"Поскольку этот город всегда характеризовался двумя словами - толерантность и разнообразие", - заявил посол.

В ходе фестиваля будет продемонстрировано 34 фильма, проведены 9 встреч с различными известными режиссерами, продюсерами и актерами из Бельгии, Латвии, Литвы, Польши, Израиля, а также Азербайджана, 6 концертов известных зарубежных музыкантов и театральные представления.

Фестиваль завершит работу 20 октября.