Посол Чехии вручил сертификаты молодым азербайджанским художникам

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ В посольстве Чехии в Баку состоялась церемония вручения сертификатов молодым художникам за участие в выставке "Молодые художники Азербайджана в Праге".

Как сообщает Report, выставка состоялась 4-11 мая 2015 года в Праге в рамках инициативы Центра молодежной социально-психологической реабилитации "Дирчелиш" при поддержке посольства Чехии в Азербайджане.

Выступивший на открытии директор Центра молодежной социально-психологической реабилитации "Дирчелиш" Ислам Бахшелиев напомнил, что нынешний год объявлен в Азербайджане годом мультикультурализма. Он отметил, что мультикультурализм, который является нормой жизни в Азербайджане, стал своеобразной моделью, которую страна готова предложить миру. И.Бахшелиев заявил, что центр "Дирчелиш" с 2010 года проводит в странах Европы выставки молодых и начинающих азербайджанских художников с целью распространения культуры Азербайджана.

В свою очередь посол Чехии в Азербайджане Витезслав Пивонька поблагодарил центр "Дирчелиш" за подобную инициативу. Он подчеркнул, что подобные выставки позволяют лучше узнать Азербайджан и его культуру, а также вносят свой вклад в развитие культурных связей между Чехией и Азербайджаном.

Далее посол вручил художникам сертификаты за вклад в дело развития мультикультурализма, а также специальные журналы об азербайджанской культуре, истории и искусстве, подготовленные Карловским университетом.