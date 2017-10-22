Посол Азербайджана в РФ награжден медалью фонда "Русское исполнительное искусство"

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Заслуженный деятель искусств РФ, президент общественного благотворительного фонда "Русское исполнительное искусство" Валерий Ворона в воскресенье вручил послу Азербайджана в России Поладу Бюльбюль оглы юбилейную медаль, посвященную 25-летию этой организации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, церемония награждения открыла юбилейный гала-концерт "Россия - музыкальная держава" в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

Ворона отметил значительный вклад Бюльбюль оглы в развитие российского и мирового искусства. По словам президента фонда, посол Азербайджана "очень много сделал для музыкальной культуры".

В ответ Бюльбюль оглы выразил признательность руководителю организации. "Я хочу поблагодарить [вас] за эту награду, пожелать творческих успехов всем присутствующим", - сказал он. Дипломат также подчеркнул исключительную роль фонда в поддержке развития российской и мировой культуры.

Бюльбюль оглы - автор симфонических произведений, камерно-инструментальной музыки, музыки к кинофильмам и драматическим спектаклям. С 1988 по 2006 год он занимал должность министра культуры Азербайджана, в 2002-м возглавил Совет по культурному сотрудничеству государств - участников СНГ. В 2010 году Бюльбюль оглы был назначен председателем правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств СНГ. С 2006 года он является послом Азербайджана в РФ.