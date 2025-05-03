Посол Азербайджана обсудил с аджарским министром расширение культурного сотрудничества

Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев встретился с министром культуры Аджарской Автономной Республики Грузии Элиссо Болквадзе.

Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев встретился с министром культуры Аджарской Автономной Республики Грузии Элиссо Болквадзе.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры региона.

"Министр культуры Аджарии Элиссо Болквадзе приняла посла Азербайджана в Грузии, а также генерального консула в Батуми Фуада Азизова", – отмечается на странице ведомства в социальной сети. Подчеркивается, что во встрече также приняли участие заместители министра – Ладо Мгалоблишвили, Бадри Накашидзе и Ирма Абуладзе.

Стороны обменялись мнениями об азербайджано-грузинских отношениях, расширении культурного сотрудничества и возможностях реализации совместных проектов.

Напомним, что в прошлом месяце Фаиг Гулиев обсудил стратегическое партнерство с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили.