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Посол Азербайджана обсудил с аджарским министром расширение культурного сотрудничества

Посол Азербайджана обсудил с аджарским министром расширение культурного сотрудничества Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев встретился с министром культуры Аджарской Автономной Республики Грузии Элиссо Болквадзе.
Kультурная политика
3 мая 2025 г. 02:55
Посол Азербайджана обсудил с аджарским министром расширение культурного сотрудничества

Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев встретился с министром культуры Аджарской Автономной Республики Грузии Элиссо Болквадзе.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры региона.

"Министр культуры Аджарии Элиссо Болквадзе приняла посла Азербайджана в Грузии, а также генерального консула в Батуми Фуада Азизова", – отмечается на странице ведомства в социальной сети. Подчеркивается, что во встрече также приняли участие заместители министра – Ладо Мгалоблишвили, Бадри Накашидзе и Ирма Абуладзе.

Стороны обменялись мнениями об азербайджано-грузинских отношениях, расширении культурного сотрудничества и возможностях реализации совместных проектов.

Напомним, что в прошлом месяце Фаиг Гулиев обсудил стратегическое партнерство с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan səfiri acarıstanlı nazirlə mədəni əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

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