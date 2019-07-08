 Наверх

Послы ряда зарубежных стран представят свои фотоработы о Баку

Послы ряда зарубежных стран представят свои фотоработы о Баку
​В Баку с 10 по 20 июля пройдет фотовыставка Городская жизнь: Баку глазами зарубежных дипломатов

В столице Азербайджана с 10 по 20 июля пройдет фотовыставка "Городская жизнь: Баку глазами зарубежных дипломатов", сообщает Report.

Отметим, что на выставке будут представлены фотоработы таких дипломатов, как  посол  Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини, посол Латвии Юрис Маклаковс, посол Кубы Альфредо Портуандо, посол Бельгии Берт Шоофс, первый советник делегации ЕС Денис Даниилидис, посол Колумбии Хосе Рикардо Инфанте, посол Нидерландов Онно Керверс и др.

Выставка пройдет в Art Tower Gallery.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!