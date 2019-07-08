Послы ряда зарубежных стран представят свои фотоработы о Баку

В столице Азербайджана с 10 по 20 июля пройдет фотовыставка "Городская жизнь: Баку глазами зарубежных дипломатов", сообщает Report.

Отметим, что на выставке будут представлены фотоработы таких дипломатов, как посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини, посол Латвии Юрис Маклаковс, посол Кубы Альфредо Портуандо, посол Бельгии Берт Шоофс, первый советник делегации ЕС Денис Даниилидис, посол Колумбии Хосе Рикардо Инфанте, посол Нидерландов Онно Керверс и др.

Выставка пройдет в Art Tower Gallery.