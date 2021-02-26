Португальская кинокомпания экранизировала фильм "Story of Khojali" 

Португальская кинокомпания "Original features" экранизировала фильм "Story of Khojali".
Как сообщает Report, автором сценария и режиссером-постановщиком фильма является наш земляк Надир Мачанов. Продюсер картины - Андре Бадало.
Ужасы Ходжалинского геноцида воссозданы в фильме посредством монолога.
В картине задействованы актрисы Айгюн Фатуллаева и Натаван Аббаслы. В фильме отдано предпочтение национальному музыкальному инструменту - тару.
Напомним, что фильм "Story of Khojali" - не первая совместная работа Надира Мачанова с Андре Бадало. Впервые они выступили в творческом тандеме в кинопроекте "Баку, я люблю тебя".