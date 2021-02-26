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Португальская кинокомпания экранизировала фильм "Story of Khojali" 

Португальская кинокомпания экранизировала фильм "Story of Khojali"  Португальская кинокомпания "Original features" экранизировала фильм "Story of Khojali".
Kультурная политика
26 февраля 2021 г. 17:43
Португальская кинокомпания экранизировала фильм Story of Khojali 

Португальская кинокомпания "Original features" экранизировала фильм "Story of Khojali".

Как сообщает Report, автором сценария и режиссером-постановщиком фильма является наш земляк Надир Мачанов. Продюсер картины - Андре Бадало.

Ужасы Ходжалинского геноцида воссозданы в фильме посредством монолога.

В картине задействованы актрисы Айгюн Фатуллаева и Натаван Аббаслы. В фильме отдано предпочтение национальному музыкальному инструменту - тару.

Напомним, что фильм "Story of Khojali" - не первая совместная работа Надира Мачанова с Андре Бадало. Впервые они выступили в творческом тандеме в кинопроекте "Баку, я люблю тебя".

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Версия на английском языке Portuguese movie company screens film "Story of Khojali"
Версия на азербайджанском языке Portuqaliya kinoşirkəti “Story of Khojali” filmini ekranlaşdırıb

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