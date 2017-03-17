Помимо Полада Бюльбюль-оглы на пост гендиректора ЮНЕСКО выдвинуто еще восемь кандидатур - СПИСОК

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Председатель Исполнительного совета ЮНЕСКО Майкл Ворбс официально объявил имена девяти кандидатов, выдвинутых на пост Генерального директора ЮНЕСКО. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЮНЕСКО, среди официальных кандидатов:

Полад Бюльбюль-оглы (Азербайджан), Фам Суан Шон (Вьетнам), Мушира Хаттаб (Египет), Хамад бин Абдулазиз Аль-Кавари (Катар), Цянь Тан (Китай), Хуан Альфонсо Фуэнтес Сориа (Гватемала), Салех Аль-Хаснави (Ирак), Вера Эль-Хури Лакёй (Ливан) и Одри Азуле (Франция).

Генеральный директор назначается Генеральной конференцией по представлении Исполнительным советом кандидата на четырёхлетний срок. Девять кандидатов пройдут собеседование в ходе 201-й сессии Исполнительного совета, которая состоится 26-27 апреля этого года.

Кандидат, который будет представлен Исполнительным советом ЮНЕСКО, выбирается посредством тайного голосования, которое состоится в ходе 202-й сессии Совета в октябре. Затем Председатель Исполнительного совета ЮНЕСКО представит кандидата, выбранного Советом, Генеральной конференции в ходе её 39-й сессии в ноябре 2017 г. Генеральная конференция рассмотрит эту кандидатуру, а затем проведёт тайное голосование по избранию кандидата, представленного Исполнительным советом.