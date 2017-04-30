Поладу Бюльбюль оглы присвоено звание Народный артист Туркменистана

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Указом Президента Гурбангулы Бердымухамедова Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Азербайджан в Российской Федерации Поладу Бюльбюль оглы присвоено почётное звание «Народный артист Туркменистана».

Как передает Report, об этом сoобщает тurkmenistan.gov.tm.

Как следует из текста Указа, высокого звания Полад Бюльбюль оглы удостоен за особые заслуги в укреплении отношений дружбы, братства, добрососедства и сотрудничества между народами Туркменистана и Республики Азербайджан, упрочении диалога между двумя государствами в культурной и гуманитарной сферах, за талант и успехи в развитии песенно-музыкального искусства.