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Полад Бюльбюльоглу: Счастлив, что дожил до этих дней

Полад Бюльбюльоглу: Счастлив, что дожил до этих дней Я так счастлив, что дожил до этих дней. Пока восстанавливался дом-музей отца, я все время был там, с большим энтузиазмом с утра до вечера как мог, помогал рабочим, наблюдал за ходом ремонтных работ, сам решал определенные вопросы. Мне это доставляло больш
Kультурная политика
24 ноября 2021 г. 13:50
Полад Бюльбюльоглу: Счастлив, что дожил до этих дней
Полад Бюльбюль оглы

Я так счастлив, что дожил до этих дней. Пока восстанавливался дом-музей отца, я все время был там, с большим энтузиазмом с утра до вечера как мог, помогал рабочим, наблюдал за ходом ремонтных работ, сам решал определенные вопросы. Мне это доставляло большое удовольствие.

Как передает Report, об этом сказал журналистам посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу.

Он отметил, что после Отечественной войны строительные работы в Карабахе идут быстрыми темпами: "В Москве меня тоже часто спрашивают, как всего за 8 месяцев был построен международный аэропорт такого размера (в Физули - ред.)? Действительно, это большое чудо. То же самое можно сказать о дороге, ведущей к Шуше. Асфальтовая дорога к Шуше была проложена в горах всего за 8-9 месяцев. Одно дело, когда ты видишь это по телевизору, и другое, когда ты видишь это своими глазами, сам едешь по этой дороге, ходишь по этой земле. Наше государство, наш президент проводят большую работу, и ты получаешь огромное удовольствие от того, насколько успешны эти работы".

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Версия на азербайджанском языке Polad Bülbüloğlu: "Atamın ev muzeyi bərpa olunurkən fəhlələrə kömək edirdim"

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