Полад Бюльбюль оглы: Имя Рустама Ибрагимбекова будет жить в веках

"Благодаря яркому творчеству выдающегося Рустама Ибрагимбекова его имя будет жить в веках".

"Благодаря яркому творчеству выдающегося Рустама Ибрагимбекова его имя будет жить в веках".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.

Он рассказал о масштабе личности Ибрагимбекова: "Рустам был выдающимся драматургом, писателем. У него огромные успехи в театре, кино и прозе. Я думаю, что его потомки по его произведениям будут изучать ту жизнь в которой мы жили. Конечно, очень тяжело говорить о такой масштабной личности. Он награжден самыми высшими наградами. Его фильмами засматривалась вся наша страна".

Напомним, что в Москве в Большом зале Центрального дома кинематографистов проходит церемония прощания со сценаристом и писателем Рустамом Ибрагимбековым.