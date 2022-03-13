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Полад Бюльбюль оглы: Имя Рустама Ибрагимбекова будет жить в веках

Полад Бюльбюль оглы: Имя Рустама Ибрагимбекова будет жить в веках "Благодаря яркому творчеству выдающегося Рустама Ибрагимбекова его имя будет жить в веках".
Kультурная политика
13 марта 2022 г. 15:02
Полад Бюльбюль оглы: Имя Рустама Ибрагимбекова будет жить в веках

"Благодаря яркому творчеству выдающегося Рустама Ибрагимбекова его имя будет жить в веках".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.

Он рассказал о масштабе личности Ибрагимбекова: "Рустам был выдающимся драматургом, писателем. У него огромные успехи в театре, кино и прозе. Я думаю, что его потомки по его произведениям будут изучать ту жизнь в которой мы жили. Конечно, очень тяжело говорить о такой масштабной личности. Он награжден самыми высшими наградами. Его фильмами засматривалась вся наша страна".

Напомним, что в Москве в Большом зале Центрального дома кинематографистов проходит церемония прощания со сценаристом и писателем Рустамом Ибрагимбековым.

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Версия на азербайджанском языке Polad Bülbüloğlu: "Rüstəm İbrahimbəyovun adı əsrlərlə yaşayacaq"

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