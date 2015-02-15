​Полад Бюль-Бюль-оглы: Ваш юбилей так торжественно отмечают, а вы пьяный по улице ходите!

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Недавно отметивший своё 70-летие Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации, Народный артист Азербайджанской ССР Полад Бюль-бюль-оглы дал интервью российскому журналу Мир Новостей.

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Когда-то его бархатистый голос заставлял трепетать сердца советских девушек. Нынче трепещут уже его многочисленные подчиненные. Сын Соловья (так с азербайджанского переводится Бюль-Бюль-оглы) больше не поет. Он теперь птица высокого полета. 17 лет возглавлял Минкульт Азербайджана. А сейчас является послом республики в России.

На днях Поладу Бюль-Бюль-оглы исполнилось 70 лет. Возраст солидный. Положение, статус - соответствующие. А он не меняется. Все тот же весельчак и балагур, который пел: «Но, может, ты забы-ы-ы-ла мой номер телефо-о-она» - и играл в фильме «Не бойся, я с тобой».

Об отце

- Отец был простым артистом. Да - любимым, да - уважаемым. После смерти Сталина, как говорят, в комнате вождя нашли патефон с пластинками. Так из 17 пластинок три были Бюль-Бюля. Отца постоянно вызывали в Москву на правительственные концерты, в 1938 году ему присвоили звание народного артиста СССР и вручили удостоверение то ли №14, то ли №16, то есть в Советском Союзе народных тогда было всего ничего. Но он прошел европейскую школу: четыре года жил в Милане, учился в Ла Скала. Поэтому дом был чисто артистический. Все иностранные делегации, которые приезжали в Баку: из Китая, из Ирана, из Румынии, - папа принимал у себя дома. А жили по нынешним временам очень скромно: обыкновенная 4-комнатная квартира в центре Баку.

О фамилии

- Моя настоящая фамилия - Мамедов. Но в Азербайджане Мамедов - как в России Иванов. Папу прозвали Бюль-Бюлем за необыкновенной красоты голос. А когда в 1961 году папы не стало, я в паспорте изменил свою фамилию на Бюль-Бюль-оглы, то есть отчество стало моей фамилией. Но даже если бы не поменял, все равно бы говорили: «Какой Мамедов? Сын Бюль-Бюля». Потом, на Востоке же никогда не было окончаний «ов» и «ев». Это в советское время привили. Всегда были «ибн», «оглы» или «заде», так сказать, приставка к имени родителя. Древняя традиция, которая в советское время искоренялась. Но мы ее восстановили... Правда, были сложности. Меня в райком комсомола вызывали, спрашивали: кто тебя надоумил? «Никто, - говорю. - Папино имя хочу носить».

О славе

- Девушки влюблялись, да. Может, скажу несколько нескромно, но популярность была огромная. Например, в 1972 году в Ростове я давал по три концерта в день, и каждый раз 5-тысячный зал был заполнен до отказа. В Иркутске выступал в цирке, который был построен еще при царе, так перед последним моим выступлением народ выломал дубовые двери. Здесь, в Москве, перед залом «Октябрь» оставил свою белую машину, а после концерта она была вся в губной помаде... Конечно, успех был огромный, популярность колоссальная. Правда, здесь стоит оговориться. Незабвенный Расул Гамзатов мне как-то сказал: «Не забывай, что у твоего отца была слава, а у тебя - только популярность». Но многим нынешним, которые себя называют звездами, и не снилась такая популярность, какая была у Муслима или у меня, извините за нескромность. Я ведь без афиш работал. На заборе напиши: «Полад Бюль-Бюль-оглы» - и аншлаги были обеспечены.

Об азербайджанцах

- Я вам так скажу: в любом народе есть люди хорошие и плохие, умные и глупые, честные и мерзавцы. Да, мои сооте¬чественники умеют хорошо торговать, поэтому в России и закрепился образ азербайджанца в кепке, который на рынке продает цветы. Но не секрет же, что образ русского Ваньки-пьяницы с красным носом тоже присутствует, и этот имидж тоже надо ломать. Нельзя сказать, что если русский, то обязательно или Чайковский, или Толстой, но и пьяницами всех огульно называть тоже неправильно. Так же и насчет нашей диаспоры. У нас есть и замечательные врачи, и замечательные педагоги и люди науки. Музыканты опять-таки очень видные...

Байка от сына соловья

- У нас был великий поэт Низами. И был такой дирижер Ниязи. Как-то в Москве справляли 800-летие великого Низами, везде были вывешены его портреты. И вот маэстро Ниязи, немножко навеселе, переходит улицу от бывшего Госплана к гостинице «Москва». Не по подземному переходу, а прямо через шоссе. Представляете: поток транспорта, а человек приехал в Москву, немного расслабился и идет себе через дорогу. Около гостиницы его ловит милиционер и говорит: пошли в отделение. На что тот отвечает: «Я - Ниязи». Милиционер прямо остолбенел: «Товарищ Ниязи, как не стыдно: ваш юбилей так торжественно отмечают, а вы пьяный по улице ходите!»