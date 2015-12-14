Полад Бюльбюль оглу споет на арт-фестивале в Новосибирске

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглу споет на международном Транссибирском арт-фестивале в Новосибирске, дирижировать оркестром будет его сын Муртуза.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам художественный руководитель фестиваля Вадим Репин.

"В нашей традиционной программе "Дети - детям" примет участие сын Полада Бюльбюль оглу - Муртуза. Ему 13 лет, он неплохо дирижирует. Мы пригласили его в этот концерт, чтобы он продирижировал одно произведение. Папа его, услышав об этом, решил приехать и поддержать своего сына. Он пообещал что-то спеть, сказал, что приедет "с подарком", - пояснил Репин.

III Транссибирский арт-фестиваль состоится в Новосибирске с 9-го по 24 апреля. В рамках фестиваля пройдут концерты в Великобритании, Израиле, Южной Корее, Японии. В мероприятиях примут участие 26 солистов и 11 дирижеров.