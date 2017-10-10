Полад Бюльбюль оглы снял свою кандидатуру с поста гендиректора ЮНЕСКО

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Второй тур голосования на выборах генерального директора ЮНЕСКО не увенчался успехом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, ни один из кандидатов снова не набрал большинство голосов.

На пост нового руководителя ЮНЕСКО претендуют представители шести стран.

Первый тур голосования прошел накануне. Тогда в тройку фаворитов вошли кандидаты от Катара, Франции и Египта.

Следующий этап голосования состоится в среду. Ожидается, что имя нового лидера будет названо до 13 октября.

Отметим, что посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы снял свою кандидатуру после первого тура голосования.