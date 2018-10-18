Полад Бюльбюль-оглы: Фестиваль "Осенние дары Азербайджана" - свидетельство добрых отношений Баку и Москвы

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ В Москве состоялась официальная церемония открытия фестиваля "Осенние дары Азербайджана".

Как передает Report со ссылкой на "Вестник Кавказа", на церемонии выступили посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы и руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

"Вы, наверное, все знаете, что между Азербайджаном и Россией очень добрые, добрососедские, стратегические, партнерские отношения. Мы рады, что в этих отношениях столица России Москва занимает особое место. Состоялся официальный визит Сергея Семеновича (Собянина, мэра Москвы - ред.) в Баку, в ходе которого прошли очень продуктивные переговоры, в скором времени откроется на ВДНХ азербайджанский павильон. Сегодняшняя выставка – свидетельство тех добрых отношений, которые сложились между правительством Москвы и правительством Азербайджана, между городом Баку и городом Москва", - заявил азербайджанский дипломат.

Посол также выразил надежду, что данный фестиваль станет традиционным и ежегодным, чтобы в ходе него "дарить вам дары щедрой земли Азербайджана".

В свою очередь руководитель московского департамента А.Немерюк отметил, что в Москве установилась "идеальная погода для проведения дней солнечной Азербайджанской Республики в российской столице".

По его словам, в Москву на фестиваль приехали одни из лучших производителей Азербайджана для того, чтобы продемонстрировать москвичам ту продукцию, которой гордится республика.

Отметим, что фестиваль "Осенние дары Азербайджана" продлится в Москве до 21 октября.

Москвичам и гостям столицы будет представлена развлекательная программа и кулинарные мастер-классы. Выставка работает на Тверской площади Москвы каждый день с 11:00 до 20:00.