Полад Бюльбюль оглы выступил в Дербенте

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в России, знаменитый азербайджанский композитор и певец Полад Бюльбюль оглы поздравил Дербент с 2000-летием, исполнив на праздничном концерте песню на слова Расула Гамзатова, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы рады, что на эту землю пришел праздник. И все благодарим сегодняшнее руководство Дагестана за то, что оно с большим вниманием относится к древности, культуре, к своим друзьям", - сказал дипломат.

Полад Бюльбюль-оглы подчеркнул, что испытывает счастье от того, что выступает в седом Дербенте. Он отметил, что, находясь в Дагестане, невозможно обойти стороной великого Расула Гамзатова и спел песню "Дололай" на слова поэта.

"Сегодня мы вместе на этом прекрасном празднике, наши народы всегда были и будут рядом", - пояснил Полад Бюльбюль оглы.

В качестве заключения посол исполнил песню из кинофильма "Не бойся, я с тобой".