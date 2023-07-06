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Покоривший мир балет ”Легенда о любви" вновь будет поставлен в Баку

Покоривший мир балет ”Легенда о любви" вновь будет поставлен в Баку Один из шедевров мировой классической музыки - балет выдающегося композитора, народного артиста Арифа Меликова “Легенда о любви” спустя более полувека вновь ставится на родине автора при организации Фонда Гейдара Алиева.
Kультурная политика
6 июля 2023 г. 12:10
Покоривший мир балет ”Легенда о любви вновь будет поставлен в Баку

Один из шедевров мировой классической музыки - балет выдающегося композитора, народного артиста Арифа Меликова “Легенда о любви” спустя более полувека вновь ставится на родине автора при организации Фонда Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, 18 и 19 сентября во Дворце Гейдара Алиева состоится презентация балета ”Легенда о любви“. Постановка создаст настоящую праздничную атмосферу в Национальный день музыки.

Спектакль будет показан в постановке известного балетмейстера Юрия Григоровича, сценическом оформлении известного художника Симона Вирсаладзе, в исполнении балетной труппы Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, танцоров Азербайджанского государственного ансамбля танца, студенты Бакинской хореографической академии и Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под руководством народного артиста Ялчина Адыгезалова.

Фондом Гейдара Алиева было подготовлено 250 костюмов, а также декорации и реквизит по оригинальным эскизам Симона Вирсаладзе.

Ариф Меликов написал балет ”Легенда о любви“ по либретто, написанном по произведению выдающегося турецкого поэта Назима Хикмета "Фархад и Ширин". Ариф Меликов начал работать над произведением в 1958 году и закончил его за два года. Премьера балета состоялась 23 марта 1961 года в Ленинградском театре оперы и балета (ныне Санкт-Петербургский государственный академический Мариинский театр). Балетмейстером-постановщиком спектакля был Юрий Григорович, художником - Симон Вирсаладзе, а дирижером - маэстро Ниязи. В июле 1962 года состоялась премьера произведения на сцене Азербайджанского Государственного академического театра оперы и балета.

Билеты на представление "Легенда о любви" скоро появятся в кассах города и сайте iTicket.az.

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Версия на азербайджанском языке Dünyanı fəth edən “Məhəbbət əfsanəsi” baleti yenidən Bakıda səhnəyə qoyulur

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