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Подписано соглашение о размещении регионального офиса ICESCO в Баку

Подписано соглашение о размещении регионального офиса ICESCO в Баку Сегодня министр культуры Анар Керимов встретился с генеральным директором ICESCO Салимом бин Мухаммедом аль-Малики.
Kультурная политика
20 мая 2022 г. 18:21
Подписано соглашение о размещении регионального офиса ICESCO в Баку

Сегодня министр культуры Анар Керимов встретился с генеральным директором ICESCO Салимом бин Мухаммедом аль-Малики.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

Министр выразил благодарность за участие в международной конференции "Развитие постконфликтной гуманитарной повестки дня: устойчивое развитие путем возрождения культурной среды”, которая прошла в Шуше.

Генеральный директор ICESCO Салим бин Мухаммед аль-Малики, в свою очередь, выразил глубокую признательность министру культуры за приглашение, отметив, что отношения между Азербайджаном и ICESCO постоянно развиваются.

Анар Керимов отметил, что высоко ценит визит генерального директора в Карабах после нашей исторической победы. Он также подчеркнул, что объявление Шуши столицей тюркского мира в 2023 году является историческим событием.

В заключение было подписано соглашение между правительством Азербайджанской Республики и Организацией исламского мира образования, науки и культуры о размещении регионального офиса ICESCO в городе Баку.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan and ICESCO sign agreement to open regional office in Baku 
Версия на азербайджанском языке ФотоİCESCO-nun Bakıda regional ofisinin yerləşməsi haqqında Saziş imzalanıb

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