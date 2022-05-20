Подписано соглашение о размещении регионального офиса ICESCO в Баку

Сегодня министр культуры Анар Керимов встретился с генеральным директором ICESCO Салимом бин Мухаммедом аль-Малики.
Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.
Министр выразил благодарность за участие в международной конференции "Развитие постконфликтной гуманитарной повестки дня: устойчивое развитие путем возрождения культурной среды”, которая прошла в Шуше.
Генеральный директор ICESCO Салим бин Мухаммед аль-Малики, в свою очередь, выразил глубокую признательность министру культуры за приглашение, отметив, что отношения между Азербайджаном и ICESCO постоянно развиваются.
Анар Керимов отметил, что высоко ценит визит генерального директора в Карабах после нашей исторической победы. Он также подчеркнул, что объявление Шуши столицей тюркского мира в 2023 году является историческим событием.
В заключение было подписано соглашение между правительством Азербайджанской Республики и Организацией исламского мира образования, науки и культуры о размещении регионального офиса ICESCO в городе Баку.