О нас

Подписан протокол о намерениях по сотрудничеству между Шушой и рядом городов мира

Подписан протокол о намерениях по сотрудничеству между Шушой и рядом городов мира Подписан протокол о намерениях по сотрудничеству между Шушой и рядом исторических городов - Андонгом в Южной Корее, Куско в Перу, Коринфом в Греции.
Kультурная политика
15 ноября 2022 г. 14:41
Подписан протокол о намерениях по сотрудничеству между Шушой и рядом городов мира

Подписан протокол о намерениях по сотрудничеству между Шушой и рядом исторических городов - Андонгом в Южной Корее, Куско в Перу, Коринфом в Греции.

Об этом Report сообщили в Управлении государственного заповедника города Шуша.

В южнокорейском Андонге состоялась церемония открытия 18-й Всемирной конференции "Лиги исторических городов (ЛИГ)". В конференции приняла участие делегация во главе со специальным представителем президента Азербайджана в Шушинском районе Айдыном Керимовым.

В рамках конференции был подписан четырехсторонний протокол о намерениях по сотрудничеству между историческими городами - южнокорейским Андонгом, азербайджанской Шушой, перуанским Куско и греческим Коринфом.

Также были проведены двусторонние встречи с главой муниципалитета Османгази турецкого города Бурсы Мехметом Дюндаром и генеральным секретарем ЛИГ, мэром Киото Дайсаку Кадокава.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşa ilə bir neçə şəhər arasında əməkdaşlığa dair niyyət protokolu imzalanıb

Самое важное

В Тиране состоялась официальная церемония встречи президента Ильхама Алиева
ФотоВ Тиране состоялась официальная церемония встречи президента Ильхама Алиева
15 ноября 2022 г. 14:25
Президент Азербайджана прибыл с государственным визитом в Албанию
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с государственным визитом в Албанию
15 ноября 2022 г. 13:59
Азербайджанцы проводят акцию протеста перед Сенатом Франции
ФотоАзербайджанцы проводят акцию протеста перед Сенатом Франции
15 ноября 2022 г. 13:51
Финансирование терроризма - ключевой пункт политики Ирана
Финансирование терроризма - ключевой пункт политики Ирана
15 ноября 2022 г. 13:51
Главы МИД Азербайджана и Ирана провели телефонный разговор
Главы МИД Азербайджана и Ирана провели телефонный разговор
14 ноября 2022 г. 22:52
В Азербайджане разоблачена шпионская сеть иранских спецслужб
В Азербайджане разоблачена шпионская сеть иранских спецслужб
14 ноября 2022 г. 10:17
В одном из американских городов 8 ноября объявлено Днем Победы Азербайджана
ФотоВ одном из американских городов 8 ноября объявлено Днем Победы Азербайджана
12 ноября 2022 г. 12:45
В торговом центре Баку вновь выявлены серьезные нарушения пожарной безопасности
ФотоВ торговом центре Баку вновь выявлены серьезные нарушения пожарной безопасности
12 ноября 2022 г. 12:05
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Конституции
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Конституции
12 ноября 2022 г. 11:04
Лидеры ОТГ подтвердили готовность внести вклад в усилия Азербайджана по постконфликтному восстановлению
Лидеры ОТГ подтвердили готовность внести вклад в усилия Азербайджана по постконфликтному восстановлению
11 ноября 2022 г. 19:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi