Подписан протокол о намерениях по сотрудничеству между Шушой и рядом городов мира

Подписан протокол о намерениях по сотрудничеству между Шушой и рядом исторических городов - Андонгом в Южной Корее, Куско в Перу, Коринфом в Греции.
Об этом Report сообщили в Управлении государственного заповедника города Шуша.
В южнокорейском Андонге состоялась церемония открытия 18-й Всемирной конференции "Лиги исторических городов (ЛИГ)". В конференции приняла участие делегация во главе со специальным представителем президента Азербайджана в Шушинском районе Айдыном Керимовым.
В рамках конференции был подписан четырехсторонний протокол о намерениях по сотрудничеству между историческими городами - южнокорейским Андонгом, азербайджанской Шушой, перуанским Куско и греческим Коринфом.
Также были проведены двусторонние встречи с главой муниципалитета Османгази турецкого города Бурсы Мехметом Дюндаром и генеральным секретарем ЛИГ, мэром Киото Дайсаку Кадокава.