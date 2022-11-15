Подписан протокол о намерениях по сотрудничеству между Шушой и рядом городов мира

Подписан протокол о намерениях по сотрудничеству между Шушой и рядом городов мира

Подписан протокол о намерениях по сотрудничеству между Шушой и рядом исторических городов - Андонгом в Южной Корее, Куско в Перу, Коринфом в Греции.

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Подписан протокол о намерениях по сотрудничеству между Шушой и рядом исторических городов - Андонгом в Южной Корее, Куско в Перу, Коринфом в Греции. Об этом Report сообщили в Управлении государственного заповедника города Шуша. В южнокорейском Андонге состоялась церемония открытия 18-й Всемирной конференции "Лиги исторических городов (ЛИГ)". В конференции приняла участие делегация во главе со специальным представителем президента Азербайджана в Шушинском районе Айдыном Керимовым. В рамках конференции был подписан четырехсторонний протокол о намерениях по сотрудничеству между историческими городами - южнокорейским Андонгом, азербайджанской Шушой, перуанским Куско и греческим Коринфом. Также были проведены двусторонние встречи с главой муниципалитета Османгази турецкого города Бурсы Мехметом Дюндаром и генеральным секретарем ЛИГ, мэром Киото Дайсаку Кадокава. Подпишитесь на наш Telegram канал