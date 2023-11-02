Подписан меморандум о сотрудничестве между Центром мультикультурализма и Ассоциацией культуры Киркука

Подписан меморандум о сотрудничестве между Бакинским международным центром мультикультурализма и Ассоциацией культуры Киркука.

Подписан меморандум о сотрудничестве между Бакинским международным центром мультикультурализма и Ассоциацией культуры Киркука.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Центра мультикультурализма.

Выступая на церемонии подписания, исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов отметил, что иракские туркмены и азербайджанцы имеют общие культурно-исторические корни: "Одна из главных задач, стоящих перед нами, - изучение культурного наследия и восстановление исторической памяти. В будущем мы намерены расширить свою деятельность в этом направлении".

Глава Ассоциации культуры Киркука Шамседдин Кузечи обратил внимание на важность укрепления взаимного сотрудничества.