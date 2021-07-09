Подписан меморандум между ОАО "Азерхалча" и ООО "Азерипек"

ОАО "Азерхалча" и ООО "Азерипек" подписали Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве.

ОАО "Азерхалча" и ООО "Азерипек" подписали Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве.

Как передает Report, на встрече присутствовали руководители обеих организаций и другие представители.

Заседание открыл председатель правления ОАО "Азерхалча" Эмин Мамедов. В своем выступлении Э.Мамедов рассказал об искусстве азербайджанского ковроткачества, внимании и заботе государства об этой сфере, кардинальных изменениях и планах на ближайшее будущее.

По его словам, в результате пристального внимания и заботы о ковроткачестве соответствующим распоряжением президента Ильхама Алиева утверждена "Государственная программа по охране и развитию коврового искусства в Азербайджанской Республике на 2018-2022 годы". Успешная реализация этой программы говорит о том, что в этой области будут достигнуты большие успехи. Одна из основных задач Государственной программы - экспорт наших ковров на мировой рынок в качестве национального бренда.

Первый Вице-президент Мехрибан Алиева, имеющая важную роль в развитии нашей национальной культуры, также вносит ценный вклад в возрождение ковроткачества.

Эмин Мамедов подчеркнул, что министерству экономики и ОАО "Азерхалча" поручено создавать, развивать и продвигать бренд "Азербайджанский ковер" на внешнем рынке. Бренд "Азербайджанский ковер" уже создан. Сейчас наши национальные ковры, экспортируемые на мировой рынок, продаются под брендом "Азербайджанский ковер". В дальнейшем на зарубежном рынке будут представлены не только классические ковры с национальными узорами, но и современные и нестандартные ковры, созданные местными и зарубежными молодыми мастерами в соответствии с требованиями современного рынка. Пора вернуть себе наше традиционное место на мировом рынке. Таким образом, необходимо, чтобы развитие сопровождалось успешным сотрудничеством и партнерством.

Затем директор ООО "Азерипек" Заур Ягубов проинформировал участников о возглавляемой им организации и проделанной работе, а также поделился своими позитивными взглядами на будущее успешное сотрудничество.

Обе компании согласились, полагая, что целью Меморандума является установление активных отношений в развитии местного шелководства и установление успешного, взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.

Согласно меморандуму, ОАО "Азерхалча" закупит у ООО "Азерипек" шелковую пряжу для использования в ковроткачестве, будет сотрудничать в развитии продажи продукции и обмениваться опытом в организации производства шерстяной и шелковой пряжи.

Напомним, что ОАО "Азерхалча" раньше не производило шелковых ковров. Сейчас же, шелк, закупленный в ООО "Азерипек", будет использован для производства новых ковров. Все виды ковров в кратчайшие сроки будут экспортированы на мировой рынок.

По завершении встречи документ подписали председатель правления ОАО "Азерхалча" Эмин Мамедов и директор ООО "Азерипек" Заур Ягубов.