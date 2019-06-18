Подготовлен проект, связанный с определением границ исторического центра Баку

"Мы представили правительству проект, связанный с определением границ исторического центра Баку".

Об этом в заявлении Report сказал председатель Правления Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Гасымзаде.

По его словам, Союз архитекторов выполнил возложенные на него обязательства: "Я не могу дать информацию относительно границ, так как вопрос пока не подтвержден. Когда граница уточнится, все узнают об этом. Вопрос изменения границ входит в полномочия Милли Меджлиса. Парламент должен рассмотреть вопрос и изменить границы".

Отметим, что на встрече президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой с деятелями культуры и искусства Эльбай Гасымзаде попросил определить границы исторического центра Баку.