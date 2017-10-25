Почтили память Муслима Магомаева

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В Аллее почетного захоронения почтили память известного оперного и эстрадного певца, народного артиста Азербайджана и СССР Муслима Магомаева.

Как сообщает Report, в очередную годовщину смерти великого певца почтить его память в Аллею почетного захоронения пришли замминистра культуры и туризма Адалят Велиев, посол России в Азербайджане Владимир Дорохин, друзья М.Магомаева и общественные деятели.

Было отмечено, что со дня смерти певца проходит 9 лет.

Отметим, что М.Магомаев родился в Баку 17 августа 1942 года.

В 60-х годах прошлого века он был солистом Азербайджанского государственного театра оперы и балета, прошел стажировку в театре "Ла Скала" в Милане.

Исполнил партию Фигаро в опере "Севильский цирюльник", Скарпиа в "Тоске" и пр. В репертуаре маэстро насчитывалось более 600 произведений.

М.Магомаев скончался 25 октября 2008 года в возрасте 67 лет. Он похоронен в Аллее почетного захоронения в Баку.