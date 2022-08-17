Почтена память Муслима Магомаева

В связи с 80-летним юбилеем всемирно известного оперного и эстрадного певца, народного артиста СССР Муслима Магомаева на Аллее Почета была почтена его память.

В связи с 80-летним юбилеем всемирно известного оперного и эстрадного певца, народного артиста СССР Муслима Магомаева на Аллее Почета была почтена его память.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие министр культуры Анар Керимов, супруга Муслима Магомаева Тамара Синявская, бизнесмен Эмин Агаларов, Народный артист Фархад Бадалбейли, представители культуры, общественности и СМИ.

В своем выступлении министр рассказал о вкладе Муслима Магомаева в азербайджанскую культуру: "Муслим Магомаев - один из тех, кто внес вклад не только в азербайджанскую культуру, но и культуру всего мира. Он был профессиональным певцом и замечательным человеком. Сегодня мы чтим его память. Он всегда живет и будет жить в сердцах азербайджанского народа".

Выступившая Тамара Синявская отметила, что Муслим Магомаев всегда будет жить в воспоминаниях.