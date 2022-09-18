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Почтена память композитора Узеира Гаджибейли

Почтена память композитора Узеира Гаджибейли По случаю 18 сентября - Дня национальной музыки деятели культуры и искусства посетили в Аллее почетного захоронения могилу великого композитора Узеира Гаджибейли.
Kультурная политика
18 сентября 2022 г. 10:50
Почтена память композитора Узеира Гаджибейли

По случаю 18 сентября - Дня национальной музыки деятели культуры и искусства посетили в Аллее почетного захоронения могилу великого композитора Узеира Гаджибейли.

Как сообщает Report, в церемонии приняли участие министр Анар Керимов, ректор Бакинской Музыкальной академии, народный артист Фархад Бадалбейли, ректор Азербайджанской национальной консерватории Сиявуш Керими, директор Азербайджанской государственной филармонии, известный пианист Мурад Адыгезалзаде и другие.

А.Керимов отметил, что 18 сентября является подлинным праздником для азербайджанского народа.

После выступлений деятели искусства возложили цветы на могилы великих композиторов. Затем прозвучал пролог-хор "Шеби Хиджран" из оперы "Лейли и Меджнун".

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Версия на азербайджанском языке ФотоÜzeyir Hacıbəylinin məzarı ziyarət olunub

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