Почтена память композитора Узеира Гаджибейли

По случаю 18 сентября - Дня национальной музыки деятели культуры и искусства посетили в Аллее почетного захоронения могилу великого композитора Узеира Гаджибейли.

По случаю 18 сентября - Дня национальной музыки деятели культуры и искусства посетили в Аллее почетного захоронения могилу великого композитора Узеира Гаджибейли.

Как сообщает Report, в церемонии приняли участие министр Анар Керимов, ректор Бакинской Музыкальной академии, народный артист Фархад Бадалбейли, ректор Азербайджанской национальной консерватории Сиявуш Керими, директор Азербайджанской государственной филармонии, известный пианист Мурад Адыгезалзаде и другие.

А.Керимов отметил, что 18 сентября является подлинным праздником для азербайджанского народа.

После выступлений деятели искусства возложили цветы на могилы великих композиторов. Затем прозвучал пролог-хор "Шеби Хиджран" из оперы "Лейли и Меджнун".