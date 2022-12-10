О нас

Победа в Карабахе, женские роли и свадьбы - Гамид Гамидов беседует с Рафаэлем Искендеровым

Победа в Карабахе, женские роли и свадьбы - Гамид Гамидов беседует с Рафаэлем Искендеровым Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "ПОГОВОРИМ?" представил подписчикам очередное видеоинтервью.
Kультурная политика
10 декабря 2022 г. 11:00
Победа в Карабахе, женские роли и свадьбы - Гамид Гамидов беседует с Рафаэлем Искендеровым

Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "ПОГОВОРИМ?" представил подписчикам очередное видеоинтервью.

Как сообщает Report, гостем ведущего стал известный азербайджанский артист, актер юмористического проекта "Bu Şəhərdə" Рафаэль Искендеров.

Гамид Гамидов и Рафаэль Искендеров поговорили о том, как зарождался "Bu Şəhərdə" и как изменился юмор, а также о зарубежных комиках, войне в Украине, победе в Карабахе и современном азербайджанском кино.

Гость традиционного пятничного интервью коснулся и других тем, включая выступления на свадьбах, женские роли и деятельность во время пандемии.

Подробнее в видеосюжете:

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Qarabağdakı qələbə, müasir Azərbaycan kinosu və yumor - Həmid Həmidov ilə Rafael İsgəndərovun söhbəti - VİDEO

Экслюзивные новости

Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
9 декабря 2022 г. 15:07
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
8 декабря 2022 г. 10:46
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
8 декабря 2022 г. 10:36
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
7 декабря 2022 г. 18:10
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
7 декабря 2022 г. 16:30
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
6 декабря 2022 г. 17:47
Учения Братский кулак, радующие друзей и огорчающие врагов
ФотоУчения "Братский кулак", радующие друзей и огорчающие врагов
6 декабря 2022 г. 13:21
Кристиан Файхтингер:Азеркосмос добился многого в продвижении страны на международном уровне
Кристиан Файхтингер:"Азеркосмос" добился многого в продвижении страны на международном уровне
6 декабря 2022 г. 11:02
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
5 декабря 2022 г. 16:28
Назначен новый пресс-секретарь SOCAR
Назначен новый пресс-секретарь SOCAR
2 декабря 2022 г. 20:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi