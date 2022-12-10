Победа в Карабахе, женские роли и свадьбы - Гамид Гамидов беседует с Рафаэлем Искендеровым

Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "ПОГОВОРИМ?" представил подписчикам очередное видеоинтервью.

Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "ПОГОВОРИМ?" представил подписчикам очередное видеоинтервью.

Как сообщает Report, гостем ведущего стал известный азербайджанский артист, актер юмористического проекта "Bu Şəhərdə" Рафаэль Искендеров.

Гамид Гамидов и Рафаэль Искендеров поговорили о том, как зарождался "Bu Şəhərdə" и как изменился юмор, а также о зарубежных комиках, войне в Украине, победе в Карабахе и современном азербайджанском кино.

Гость традиционного пятничного интервью коснулся и других тем, включая выступления на свадьбах, женские роли и деятельность во время пандемии.

Подробнее в видеосюжете: