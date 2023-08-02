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По телевидению будут показаны классические азербайджанские фильмы

По телевидению будут показаны классические азербайджанские фильмы В рамках «Недели азербайджанского кино» по телевидению будут показаны классические азербайджанские фильмы.
Kультурная политика
2 августа 2023 г. 11:54
По телевидению будут показаны классические азербайджанские фильмы

В рамках "Недели азербайджанского кино" по телевидению будут показаны классические азербайджанские фильмы.

Об этом Report сообщили в министерстве культуры.

2023 год особенно знаменателен для азербайджанского кинематографа, так как в этом году отмечается 125-летие азербайджанского кино и 100-летие создания киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

В связи с этим по инициативе и организации министерства культуры с 2 по 9 августа азербайджанские классические фильмы будут показаны на действующих в стране телеканалах в рамках "Недели азербайджанского кино".

В кинотеатрах также будет организован ретроспективный показ азербайджанских фильмов. В рамках акции вход в кинотеатры будет бесплатным.

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Версия на азербайджанском языке Televiziyalarda klassik Azərbaycan filmləri nümayiş olunacaq

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