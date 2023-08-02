В рамках "Недели азербайджанского кино" по телевидению будут показаны классические азербайджанские фильмы.
Об этом Report сообщили в министерстве культуры.
2023 год особенно знаменателен для азербайджанского кинематографа, так как в этом году отмечается 125-летие азербайджанского кино и 100-летие создания киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.
В связи с этим по инициативе и организации министерства культуры с 2 по 9 августа азербайджанские классические фильмы будут показаны на действующих в стране телеканалах в рамках "Недели азербайджанского кино".
В кинотеатрах также будет организован ретроспективный показ азербайджанских фильмов. В рамках акции вход в кинотеатры будет бесплатным.