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По инициативе Полада Бюльбюльоглу в Москве открылась выставка зарубежных дипломатов

По инициативе Полада Бюльбюльоглу в Москве открылась выставка зарубежных дипломатов По инициативе дуайена дипломатического корпуса в Москве, посла Азербайджана в России Полада Бюльбюльоглу, организационной поддержке Департамента государственного протокола МИД России и Московского музея современного искусства открылась творческая выставка
Kультурная политика
31 мая 2023 г. 01:55
По инициативе Полада Бюльбюльоглу в Москве открылась выставка зарубежных дипломатов

По инициативе дуайена дипломатического корпуса в Москве, посла Азербайджана в России Полада Бюльбюльоглу, организационной поддержке Департамента государственного протокола МИД России и Московского музея современного искусства открылась творческая выставка "Краски мира".

Как передает российское бюро Report, на выставке экспонируются 150 работ сотрудников 16 посольств, функционирующих в Москве. Дипломаты представили работы, посвященные различным темам в живописи, графике, арт-объекте и других жанрах.

Выступая на открытии выставки, посол Полад Бюльбюльоглу назвал отрадным тот факт, что дипломаты занимаются творчеством в современном сложном мире.

"Думаю, что эта выставка останется приятным воспоминанием о периоде деятельности в российской столице для каждого дипломата, чья работа была представлена здесь. Потому что страсть к творчеству никогда не угасает", - подчеркнул П.Бюльбюльоглу.

Он сообщил, что в следующем году экспозиция будет представлена ​​шире и в разных жанрах, и поблагодарил вице-президента Российской академии художеств Василия Церетели за помощь в организации выставки.

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в своем выступлении отметил, что дипломатия и искусство неразрывно связаны друг с другом, они являются важными составляющими международного общения, играют большую роль в достижении взаимопонимания и взаимного доверия между представителями разных стран.

На открытии выставки также выступили специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, вице-президент Российской академии художеств, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPolad Bülbüloğlunun təşəbbüsü ilə xarici diplomatların yaradıcılıq sərgisi açılıb

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