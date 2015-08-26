По инициативе Фонда Гейдара Алиева организовано очередное веселье для детей

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Сегодня по инициативе Фонда Гейдара Алиева было организовано очередное веселье для воспитанников детских домов и Центра реабилитации детей с синдромом Дауна.

Как сообщает Report, на веселье собрались до 200 детей из детских домов №1 Низаминского района, №3 Хатаинского района, №2 Сураханского района и Центра реабилитации детей с синдромом Дауна. Детей, которых на мероприятие доставили на специальных автобусах, встретили герои сказок. Веселое мероприятие подарило детям хорошее настроение.

Воспитанники детских домов и дети, нуждающиеся в особой заботе, охотно играли в различные игры, с присущей им искренностью делились с окружающими своей радостью. Они с удовольствием участвовали в спортивных соревнованиях, развлекательных программах, состязаниях.

Таким образом, Фонд Гейдара Алиева, определивший в качестве одного из приоритетных направлений своей деятельности всестороннюю заботу о подрастающем поколении и проведение различных гуманитарных акций, сделал очередной подарок воспитанникам детских учреждений столицы, подарил им насыщенный и незабываемый день.

На мероприятии для детей была создана поистине праздничная атмосфера. Они исполняли различные танцы и песни, продемонстрировали свои способности. Веселье, являющееся частью разносторонней деятельности Фонда Гейдара Алиева, порадовало детей от всего сердца.

Проводимые под патронажем Фонда различные акции для детей направлены на оказание помощи малышам из семей вынужденных переселенцев, а также больных диабетом и талассемией, капитальную реконструкцию детских домов и школ-интернатов в республике, реализацию различных проектов для их воспитанников, строительство новых школ.

Фонд Гейдара Алиева, всегда чутко относящийся к воспитанникам детских домов и детям, нуждающимся в особой заботе, и на этот раз порадовал малышей подарками.