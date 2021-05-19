По инициативе AzTV тюркоязычные государства реализовали совместный проект - ВИДЕО

По инициативе Азербайджанского телевидения (AzTV) тюркоязычные государства реализовали совместный проект.

По инициативе Азербайджанского телевидения (AzTV) тюркоязычные государства реализовали совместный проект.

Как сообщили Report в отделе социального медиа и связям с общественностью AzTV, проект называется "Тюркский мир".

В передаче, которая будет транслироваться раз в неделю, будет предоставляться информация о культуре, истории, традициях одного из тюркоязычных народов.

Материалы будут на языке того народа, о котором пойдет речь, однако для полного понимания со стороны азербайджанских зрителей будут добавлены субтитры.

Инициатором проекта выступает AzTV, тем не менее, программу планируется транслировать по телеканалам всех тюркоязычных стран.

Первый выпуск планируется показать на будущей неделе.

Проект подготовлен в рамках тесного сотрудничества Азербайджана с тюркоязычными государствами и в ответ на инициативы, выдвинутые главами государств на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.