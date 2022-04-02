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Азербайджанский культурный центр планируется открыть в Италии

Азербайджанский культурный центр планируется открыть в Италии Азербайджан проводит ряд работ по сохранению культурного наследия Италии. Италия также ведет работы в этой сфере. Верим в развитие отношений в данной сфере.
Kультурная политика
2 апреля 2022 г. 13:33
Азербайджанский культурный центр планируется открыть в Италии

Азербайджан проводит ряд работ по сохранению культурного наследия Италии. Италия также ведет работы в этой сфере.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Глава МИД отметил, что в рамках развития гуманитарного сотрудничества между странами планируется открытие азербайджанского культурного центра в Италии.

Также ведется работа по открытию университета Италия-Азербайджан. Сегодня в Баку состоится церемония закладки фундамента этого университета.

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Версия на английском языке Azerbaijan Cultural Center to be opened in Italy
Версия на азербайджанском языке İtaliyada Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi açılacaq

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