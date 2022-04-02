Азербайджанский культурный центр планируется открыть в Италии

Азербайджан проводит ряд работ по сохранению культурного наследия Италии. Италия также ведет работы в этой сфере. Верим в развитие отношений в данной сфере.

Азербайджан проводит ряд работ по сохранению культурного наследия Италии. Италия также ведет работы в этой сфере.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Глава МИД отметил, что в рамках развития гуманитарного сотрудничества между странами планируется открытие азербайджанского культурного центра в Италии.

Также ведется работа по открытию университета Италия-Азербайджан. Сегодня в Баку состоится церемония закладки фундамента этого университета.