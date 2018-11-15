Пианистка Ева Поблоцка дала концерт в Баку в честь 100-летия восстановления независимости Польши

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В Баку состоялся концерт, посвященный столетию восстановления независимости Польши.

Как сообщает Report, открывший мероприятие посол Польши в Азербайджане Марек Цалка рассказал об истории восстановления независимости этой страны в 1918 году, отметив, что на сегодняшний день Польша характеризуется как успешная демократия и развивающаяся экономика.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев поздравил посла и польский народ с праздником, пожелав дальнейшего процветания и мира. М Мамедгулиев напомнил, что в этом году также отмечается 100-летие создания Азербайджанской Демократической Республики. Заминистра отметил, что хотя история современных дипломатических связей между двумя странами охватывает 25 лет, однако исторически Азербайджан и Польское государство были в тесных контактах еще в 15 веке. "Сегодня Польша - близкая Азербайджану страна. Отношения между нашими странами находятся на очень высоком уровне",- заявил М. Мамедгулиев.

Далее польская пианистка Эва Поблоцка исполнила концерт для фортепиано с оркестром знаменитого польского композитора Фредерика Шопена. Ей аккомпанировал Азербайджанский государсвенный симфонический оркестр под управлением дирижера Фуада Ибрагимова.

Эва Поблоцка — польская пианистка, дочь оперной певицы Зофьи Янукович-Поблоцкой. Начала учиться игре на фортепиано в пятилетнем возрасте, дает концерты с 12 лет. Окончила Музыкальную академию в Гданьске, ученица Збигнева Сливинского и Ежи Суликовского.